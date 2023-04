TN in Podcast - Molto argentino, ma non troppo: chi è Thiago Almada, pupillo di Giuntoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha tracciato un identikit del giocatore argentino.

Ep. 363 - Molto argentino, ma non troppo: chi è Thiago Almada, pupillo di Giuntoli

Notizia del giorno: il Napoli potrebbe essere molto vicino a Thiago Almada trequartista classe 2001 dell'Atlanta United, valutato circa 20 milioni di euro. L'indiscrezione è stata lanciata da Radio Kiss Kiss Napoli e ha già trovato qualche conferma.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha tracciato un identikit del giocatore argentino. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.