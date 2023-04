KK - Vicinissimo un colpo in attacco: in chiusura il 2001 Thiago Almada!

L'argentino lo scorso anno si è trasferito in MLS dal Velez per 14,55 milioni di euro e adesso sarebbe vicinissimo al club azzurro.

"Il Napoli sta per chiudere un colpo di mercato". L'annuncio arriva direttamente da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di chi si tratta? Thiago Almada, trequartista classe 2001 dell'Atlanta United, valutato circa 20 milioni di euro.

Piaceva ad altre big

L'argentino lo scorso anno si è trasferito in MLS dal Velez per 14,55 milioni di euro e adesso - riferisce il giornalista della radio ufficiale - sarebbe vicinissimo al club azzurro, pronto per fare il grande salto in Europa. Sul giocatore già da tempo c'erano top club del calibro di Inter, Juventus e big di Bundesliga.