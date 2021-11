TN in Podcast - Paradosso Mertens: i motivi per cui il suo rinnovo è più probabile di quello di Insigne

Dries Mertens, il cui contratto scade nel 2022, vorrebbe restare a Napoli e, forse, questo epilogo potrebbe esserci. L'attaccante belga potrebbe proseguire la sua avventura in azzurro e la sua permanenza potrebbe essere più probabile di quella di Lorenzo Insigne. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini spiega i motivi per cui il suo rinnovo è più probabile di quello di Insigne. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.