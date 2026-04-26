Radio Tutto Napoli è anche nelle auto col DAB: cerca "TuttoNapoli"

Radio Tutto Napoli è anche nelle auto col DAB: cerca "TuttoNapoli"
Radio Tutto Napoli
Oggi alle 20:00Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net
Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione per accompagnarvi ovunque

Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione per accompagnarvi ovunque. Da gennaio infatti potete seguirci non solo dalle nostre App per Iphone e Android o dal sito in video, ma anche dalle auto fornite di DAB e quindi senza cavo o bluetooth.

Ci trovate sul DAB+ in tutta la Campania cercando semplicemente "TuttoNapoli" dalla lista delle radio digitali (o cercaci nella sezione Sport). Memorizzala subito tra le tue preferite! In caso di problemi o segnalazioni scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net. Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, sempre live, non vi lascia mai soli e vi accompagna con ogni modalità di fruizione. 