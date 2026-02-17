Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 8 alle 19!

Pronti ad un'altra giornata tutta azzurra insieme? Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso e Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passerà il testimone a Napoli Talk con Christian Marangio, Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android