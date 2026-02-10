Notte amara. Eliminati da Manganiello. Messo sotto il Como

Pazzesco ma vero

A testa alta in una notta amara ma eliminati anche da Manganiello. Un risultato bugiardo contro un Como normalissimo. Una partita bloccata, una gara a scacchi con il Como che piano piano prende campo. Il piano gara del Napoli è palla lunga per Hojlund, per Vergara anche per Olivera. Il Como gioca a rimi bassi e il solo Addai prova a dare fastidio. Gli azzurri cercano con le giocate di Vergara ma succede veramente troppo poco. Il Como trova il rigore su una azione bellissima. Persone, Valle dentro per Smolcic, toccato da dietro, forse, da Olivera. Manganiello assegna il rigore che Baturina trasforma con Savic che intuisce solo. Nel finale dubbio solo il giallo per Ramon che ferma Hojlund lanciato a rete da ultimo uomo. Solo giallo per il giocatore del Como.

La ripresa è tutta del Napoli ma non basta. Gli azzurri trovano subito il pareggio. Hojlund apre a campo aperto per Vergara che con freddezza batte Butez e insacca. Il Napoli gioca ora e il Como sembra alle corde, Manganiello, mediocre la sua direzione, non ammonisce ancora Ramon per un fallo al limite e il Como si salva. In dieci sarebbe stata altra gara. Il Napoli ci prova con Rrahmani ma Nico Paz salva sulla linea. Conte cambia qualcosa e il Como arretra. Il Napoli spinge ma non riesce a pungere e il Como ne approfitta per gestire e alla fine si chiude senza subire gli azzurri che non ha forza di ripartire. Si va ai calci di rigore e li la lotteria ti porta a sbagliare sia Lukaku che Lobotka dopo che si era arrivati ad oltranza. Finisce qui ma con un Napoli che esce a testa altissima eliminato solo dai rigori e non certo da una squadra cosi spumeggiante. Ci auguriamo però che il Napoli ora parli per capire cosa sta succedendo da dopo la Supercoppa in avanti.