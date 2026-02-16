De Bruyne, calvario (quasi) finito: sta per tornare in Italia, i tempi di recupero
Stanno per arrivare i giorni di Kevin De Bruyne, quelli del rientro in Italia, a Napoli, dopo l'infortunio del 25 ottobre, l'intervento, la riabilitazione e l'attesa per il ritorno in campo. Ci vorrà ancora un po' prima di vederlo correre di nuovo sulla trequarti, un passo alla volta seguendo la tabella di lavoro stilata al momento dell'operazione.
De Bruyne si trova ancora in Belgio dov'è rimasto dopo la scelta dell'intervento, ma il suo arrivo in Italia è imminente. Questa o al massimo la prossima dovrebbe essere la settimana del suo ritorno. Nei prossimi giorni, dunque, KDB si rivedrà dalle parti di Castel Volturno per la seconda parte della riabilitazione e per ritrovare anche contatto con il campo, per avvicinarsi lentamente al rientro. Che è previsto per marzo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
