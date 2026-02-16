Alisson show, pioggia di 7 ed elogi: "Debutto da sogno in A, cambia il Napoli"

di Fabio Tarantino

Alisson Santos show. Primo gol alla prima in A per il talento brasiliano che i quotidiani questa mattina elogiano con voti alti per il 2-2 di ieri contro la Roma.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Debutto in Serie A da sogno. Dà subito la scossa con un paio di discese e s'inventa il colpo del 2-2 che dà ossigeno al Napoli".

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Entra e cambia il Napoli per corsa, brillantezza e gol. Il primo gol non si scorda mai, specialmente al Maradona".  

Voto 7 per Tuttonapoli
"Entra e scuote il Napoli. Fa le prove e poi segna: una ventata di aria fresca".