Radio Tutto Napoli, il palinsesto: domani live dalle 16.30 per Como-Napoli

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Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche domani per farvi vivere tutte le emozioni di Como-Napoli.

Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche domani per farvi vivere tutte le emozioni di Como-Napoli. La prima radio tematica sul Napoli inizierà il proprio palinsesto alle 16.30 con "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo, l'inviato Christian Marangio ed i nostri opinionisti per le reaction della gara ed un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

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