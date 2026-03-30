Passione e interazione su Radio TuttoNapoli: dalle 17 parte "Passionapoli"
Prosegue la lunga giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. E' pronto a scattare il sesto format di quest'oggi: dalle 17 infatti si proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con la partnership con "Passionapoli" che vede protagonisti Guido Gaglione e Nicola Luongo ed i loro ospiti.
Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e dalle 20 Tutto Basket Napoli con Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Passionapoli
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli
21.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica
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