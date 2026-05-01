Juan Jesus irreperibile per ore e assente a Castel Volturno: l'accaduto

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Il difensore brasiliano non si è presentato all'allenamento delle 11.30 e per ore nessuno è riuscito a contattarlo. Il mistero si è sciolto nel pomeriggio.

Un giallo in casa Napoli ha tenuto il club con il fiato sospeso per alcune ore. Juan Jesus non si è presentato al Training Center di Castel Volturno per la seduta di allenamento fissata da Antonio Conte alle 11.30, e nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lui. Come riporta Repubblica, lo smartphone del difensore brasiliano ha squillato a vuoto a lungo, senza che arrivasse alcuna risposta o spiegazione. Un'assenza che ha inevitabilmente generato preoccupazione.

Il difensore si fa vivo nel tardo pomeriggio, motivi personali alla base dell'assenza

Il mistero si è dissolto nel tardo pomeriggio, quando Juan Jesus ha contattato il club spiegando le ragioni della sua assenza: un problema personale da risolvere con urgenza, che lo ha costretto a saltare l'allenamento senza poter avvisare in anticipo. La situazione si è conclusa senza conseguenze gravi e il mondo Napoli ha tirato un sospiro di sollievo. Nei prossimi giorni ci sarà modo di chiarire nel dettaglio quanto accaduto.

Juan Jesus salta Napoli-Como? Difficilmente sarà a disposizione

Sul fronte sportivo, l'assenza di oggi complica ulteriormente la disponibilità di Juan Jesus per la trasferta di domani al Sinigaglia contro il Como. Secondo Repubblica, è difficile ipotizzare che il difensore possa essere convocato, anche se va precisato che la sua presenza non era comunque prevista tra i titolari.