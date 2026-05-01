Modugno: “Se Conte va via, ADL per il centenario pensa al tecnico del miglior calcio..."

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, soffermandosi su diversi temi legati all’attualità

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, soffermandosi su diversi temi legati all’attualità calcistica. Sul “caso arbitri” ha commentato: "Caso arbitri? Non capisco perché ci sia qualcuno che versa l'olio sul fuoco". Ha poi aggiunto una riflessione sul dibattito mediatico e social: "Da una parte c'è stata una giusta narrazione dei giornalisti, di chi svolge il nostro mestiere secondo i princìpi deontologici. Dall'altra alcune cose viste sui social sono aberranti".

Parlando delle dinamiche federali, ha osservato: "Il fronte Malagò è serio, e comincia ad essere congruo: 18% della Serie A e 30% tra allenatori e calciatori. Però c'è il rischio che il 34% della Lega Dilettanti non sia granitico". Sul nuovo commissario tecnico della Nazionale ha aggiunto: "Nuovo allenatore della Nazionale? In un Paese che vive questo vento di cambiamento, un profilo giovane sarebbe accolto bene". In merito al possibile incontro tra Conte e De Laurentiis ha dichiarato: "Incontro Conte-De Laurentiis? La sensazione è che, ottenuta la qualificazione in Champions, bisognerà trovare una convergenza di visioni che non è scontata. È evidente che abbiamo anche un po' di elementi: che Conte sia lusingato dalla Nazionale si può dire, e dall'altro lato - in un momento di attesa - c'è il presidente De Laurentiis che aspetta di incontrare il suo allenatore ma che, parallelamente, si sta iniziando a guardare intorno. Ma siamo nella normalità delle cose". Infine, su Atta: "Atta? Ha tanta qualità. Ha una bella leggerezza del passo".

Sarri, Napoli e le scelte per il futuro

Sul possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli e sulle prospettive della panchina azzurra, Modugno ha spiegato: "Ritorno di Sarri al Napoli? Ove mai dovesse andare via Conte, De Laurentiis farebbe guidare il Napoli, nell'anno del centenario, dall'allenatore che ha proposto il miglior gioco nei 100 anni del club". Infine, un’indicazione sulla possibile formazione contro il Como: "Formazione contro il Como? Attenzione a Beukema [al posto di Olivera, ndr]".