Radio TN Calciomercato Napoli, Fedele fa il nome: "Prenderei lui, sarebbe perfetto"

vedi letture

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Il tema principale è il mercato di gennaio: "Lucca? Addio problematico, c'è una clausola di riscatto obbligatorio se fa almeno un minuto a febbraio nel girone di ritorno. Se viene ceduto che succede con questa clausola? Scade la clausola e quindi bisognerebbe trovare un'altra formula, soprattutto se lo si da in prestito per far sì che quella clausola venga riscattato. Io mi priverei di Lucca? Il giocatore è costato tanto, oltre 30 milioni, ma fa parte di quei giocatori che nel Milan andrebbe bene, così come nella Roma perché hanno bisogno di un pivot. Ricordo anni fa c'era Toni nella Lodigiani, dicevano fosse lungo...ma quando tu hai un gioco particolare con cross e non di profondità e serve presenza fisica, hai bisogno proprio di uno come lui, come Lucca.

Nome perfetto a gennaio? Una mezzala sicuro. A me piace molto Atta dell'Udinese, anche se ora è infortunato. Ci vorrebbe un giocatore fisico, come Fofana del Milan. E quindi prenderei giocatori che già conoscono il campionato italiano e, ripeto, che abbia fisicità per essere un operaio e non un architetto".