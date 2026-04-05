Milan, Bartesaghi avverte il Napoli: “Siamo forti, partita fondamentale”

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Il Milan si presenta al Maradona con fiducia e consapevolezza. Davide Bartesaghi, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la crescita

Il Milan si presenta al Maradona con fiducia e consapevolezza. Davide Bartesaghi, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la crescita difensiva della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. “Ci chiede tanto lavoro, ma cose semplici: non prendere gol e segnarli. Se segui quello che ti dice, cresci ogni giorno”, ha spiegato.

Sulla sfida contro il Napoli: “È una delle partite più importanti, decisiva per il finale. La prepareremo con grande enfasi”. Poi la convinzione: “Siamo una squadra forte e ogni avversario è alla nostra portata”. Un messaggio chiaro in vista del big match.