L'obiettivo per le ultime giornate: Conte ha dato un messaggio allo spogliatoio

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È il momento della verità per Napoli e Milan, pronte a giocarsi una fetta decisiva di stagione nello scontro diretto del Maradona.

È il momento della verità per Napoli e Milan, pronte a giocarsi una fetta decisiva di stagione nello scontro diretto del Maradona. Come evidenzia il Corriere della Sera, Antonio Conte punta forte sulla sua mediana: Anguissa, McTominay, Lobotka e De Bruyne chiamati a fare la differenza. Un centrocampo che può riportare equilibrio e qualità dopo i problemi legati agli infortuni. “Vincerle tutte”, è la linea tracciata dal tecnico per chiudere senza rimpianti.

Il secondo posto è l’obiettivo concreto, con la possibilità di sorpasso proprio contro il Milan. Curioso il dato: con una vittoria, il Napoli avrebbe gli stessi punti della passata stagione tricolore alla 31ª giornata. Una sfida che vale tanto, forse tutto, nella corsa alle posizioni di vertice.