Perché Conte è rimasto in silenzio anche prima del Milan: la scelta sulle conferenze stampa

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Una linea precisa, sottolineata dal Corriere della Sera, per evitare distrazioni in un momento chiave della stagione. “Otto gare, 24 punti in palio”

Massima concentrazione e poche parole: Antonio Conte ha scelto il silenzio alla vigilia della sfida contro il Milan. Una linea precisa, sottolineata dal Corriere della Sera, per evitare distrazioni in un momento chiave della stagione. “Otto gare, 24 punti in palio”, con il secondo posto nel mirino e uno sguardo anche all’Inter. L’obiettivo è chiaro: vincere tutte le partite a partire dal big match del Maradona.

Conte ritrova anche i suoi uomini migliori: “i fantastici quattro tornano insieme dal primo minuto dopo 190 giorni”. Un segnale forte per un Napoli che vuole giocarsi tutto fino alla fine.