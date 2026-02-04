Podcast De Rosa esalta Rrahmani: "Non è scenografico, ma fa sempre la cosa giusta"

L'ex calciatore Gaetano De Rosa è intervenuto durante Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Quanto sposta il rientro di Amir Rrahmani e perché è spesso sottovalutato?

"Rrahmani è una certezza. Non è scenografico, non fa giocate appariscenti, ma è solidità, attenzione, concentrazione mentale. Gioca con la testa più che con le gambe. Essere sempre al posto giusto, al momento giusto, con tempestività e affidabilità, sono qualità fondamentali che spesso non vengono colte mediaticamente. Ma a certi livelli sono abilità decisive e indiscusse.

Su Beukema si parla di difficoltà di adattamento al gioco di Conte. Come lo vedi?

"Lo conosco poco, quindi non posso entrare troppo nel dettaglio sulle sue qualità. Posso però dire che per giocare a certi livelli servono attenzione, lettura delle situazioni e capacità di stare sempre dentro la partita. Sono aspetti che richiedono esperienza e crescita.

Il Napoli ha cercato in Beukema un profilo simile a Rrahmani?

"Sì, probabilmente l’idea era quella, ma non ha ancora quelle caratteristiche. Deve crescere proprio su quegli aspetti: comprensione del gioco, posizionamento, lettura delle situazioni. Sono qualità che si affinano con il tempo".

Qualcuno ha paragonato il gol di Vergara a giocate del primo Cassano. Cosa ne pensi?

"Giocare a calcio sembra semplice, ma il percorso non lo è affatto. Viviamo un momento in cui facciamo fatica a riconoscere e coltivare il talento. La vera certezza è una: non bisogna mai arrendersi. Chi arriva in alto ha spesso attraversato momenti difficili e bivi decisivi".