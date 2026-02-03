Perché Conte ha voluto l’allenamento congiunto con il Giugliano
Il Napoli intende sfruttare la settimana tipo per curare ogni dettaglio in vista della trasferta di sabato alle 18 a Marassi contro il Genoa. Domani pomeriggio, al Training Center di Castel Volturno, gli azzurri di Antonio Conte sosterranno un allenamento congiunto contro il Giugliano, formazione campana che milita in Serie C. Una scelta mirata dello staff tecnico, pensata soprattutto per aumentare il minutaggio di Romelu Lukaku, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop muscolare e finora impiegato con il contagocce.
Il test servirà anche per valutare il rientro graduale di Amir Rrahmani e Matteo Politano, entrambi reduci da problemi fisici. Spazio inoltre ai nuovi innesti: Conte potrà osservare da vicino l’inserimento di Giovane, arrivato dall’Hellas Verona, e soprattutto di Alisson Santos, esterno brasiliano classe 2002 prelevato dallo Sporting Lisbona, chiamato a integrarsi rapidamente nei meccanismi offensivi della squadra. Un appuntamento utile per mettere minuti nelle gambe, testare soluzioni e arrivare nel migliore dei modi al prossimo impegno di campionato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
