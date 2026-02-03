Viviano: “Conte con quelle parole ha ucciso Beukema! E senza infortuni Vergara…”

Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista televisivo, è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: "Per me non è un voto positivo anche se ci sono attenuanti. Per me Conte è criticato per tanti aspetti ma non per questo. Il Napoli dell’ultimo mese non è giudicabile, il Napoli al 60’ crolla ma è perchè giochi tante gare consecutive e paghi.

Parole Conte? L’anno scorso non le diceva, ora fa il capopopolo perché gli conviene. Beukema? Con le sue parole ha ucciso il giocatore che ti poteva dare qualcosa in sostituzione. Un anno fa avrebbe detto la stessa cosa su Neres e ora Vergara gioca perchè ci sono gli infortuni altrimenti sarebbe in prestito al Bari o al Cesena. Conte non gli faceva fare neanche le partitelle senza infortuni”.