Radio TN Espn, Martinez da brividi: “Da argentino, non c’è Mondiale senza l’Italia!”

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Daniel Martinez, giornalista argentino di ESPN, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Daniel Martinez, giornalista argentino di ESPN, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Italia? E’ molto difficile spiegare qui cosa succede al calcio italiano. E’ anche molto triste per me, sono affezionato ai posti come l’Italia dove sono stato accolto e accettato. Italiani e argentini hanno un legame affettivo evidente. Spero che la paura e il braccino non impediscano all’Italia di conquistare il Mondiale.

Penso che è triste vedere tutti questi ragazzi che stanno per entrare all’università che non hanno mai visto una partita dell’Italia al Mondiale. E’ brutto perchè l’Italia ha 4 stelle sul petto, questo vuol dire che l’Italia è il calcio ed è necessaria in un Mondiale. Un Mondiale senza l’Italia è meno Mondiale. L’Argentina ha vinto un Mondiale senza l’Italia, ma se ci fosse stata l’Italia sarebbe stato ancora più bello. Sono felicissimo di averlo vinto, ma l’Italia deve esserci, così come devono esserci Brasile, Inghilterra e nazionali così. Sono nazionali fondamentali e spero che l’Italia vada al prossimo Mondiale”.