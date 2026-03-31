Ultim'ora Caso Lukaku, Sky: "Il Napoli può anche valutare rescissione del contratto"

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La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, era arrivata nel primo pomeriggio

Caso Lukaku, e ora, dopo la nota del Napoli, cosa accadrà? In diretta da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: "Le carte in questo momento passano in mano agli avvocati. Il Napoli era stato chiaro sulla volontà di far tornare il giocatore. Il Napoli prende atto con questo comunicato della sua assenza e si riserva di prendere tutte le iniziative possibili per tutelare i propri interessi per quella che reputa una grave inadempienza contrattuale. Poi entriamo nei tecnicismi ed è più complicato. Ma ovviamente il Napoli può metterlo fuori rosa ma volendo ci sono anche gli estremi per una rescissione del contratto ma lì bisognerebbe adire vie legali ordinarie perché non c'è il collegio arbitrale per la Serie A".

Caso Lukaku, la posizione del Napoli: la nota

La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, era arrivata nel primo pomeriggio tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recitava il comunicato del club partenopeo, confermando quanto già trapelato negli ultimi giorni in merito ai provvedimenti valutati dalla società partenopea.