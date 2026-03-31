Ufficiale Caso Lukaku, Gazzetta: "Subito multato! Non ha voluto ascoltare Manna e l'agente"

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Il giocatore ieri aveva in qualche modo preannunciato la sua scelta di restare in Belgio con un comunicato tramite una storia Instagram

Cosa accadrà ora con Romelu Lukaku? Quali conseguenze per Big Rom che non si è presentato al raduno questa mattina per restare a curarsi in Belgio e con il Napoli che ha comunicato tutto con una nota ufficiale? Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, intanto, si procederà multandolo, "dopo autorizzazione, e la cifra, nonostante possa fare il solletico a un uomo che guadagna 8,5 milioni netti, avrà un suo peso; secondo passo: esclusione dalla rosa, come già annunciato venerdì scorso all’attaccante, per avvisarlo degli effetti di una decisione, quella di non presentarsi, dannosa. Lukaku non ha ascoltato nessuno, non il management che le ha provate tutte per farlo volare su Napoli per un colloquio, né Manna, il diesse, che ha provato ad ammorbidirlo". La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, era arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".

La posizione di Romelu Lukaku

Il giocatore ieri aveva in qualche modo preannunciato la sua scelta di restare in Belgio con un comunicato tramite una storia Instagram: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".