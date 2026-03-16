Podcast Ex agente Insigne: "Rimonta scudetto? In Italia può accadere sempre qualsiasi cosa"

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Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Il Napoli ha chiuso un weekend molto positivo: vittoria con il Lecce e rallentamenti di Inter e Milan. Inoltre Conte ha ritrovato due giocatori fondamentali come McTominay e De Bruyne. Come li hai rivisti e quanto possono incidere da qui alla fine della stagione?

"Sicuramente calciatori di questa caratura fanno la differenza. De Bruyne è un giocatore stratosferico e l’impatto che ha sulla partita è qualcosa di straordinario. Non solo per quello che fa direttamente in campo, ma anche per il modo in cui trasferisce alla squadra l’approccio alla gara. Con l’ingresso di McTominay e De Bruyne il Napoli è diventato praticamente un’altra squadra. Stiamo parlando di calciatori di caratura internazionale e questo fa tutta la differenza del mondo".

De Bruyne è stato anche molto criticato, sia a inizio stagione sia dopo l’operazione. Come giudichi quelle polemiche?

"Onestamente mettere in discussione un calciatore come De Bruyne è fuori da ogni logica. Significa che probabilmente si sta guardando un altro sport e non il calcio. Parliamo di un fuoriclasse assoluto, uno che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio. Critiche del genere arrivano da chi forse parla senza avere reale competenza".

Il Napoli adesso è a meno uno dal Milan e a meno nove dall’Inter. Il secondo posto è un obiettivo concreto? E lo scudetto è davvero irraggiungibile?

"I punti dicono che l’Inter è ancora lontana, perché fino a poche settimane fa ha avuto una cavalcata importante. Però il campionato italiano ci ha insegnato che le cose possono cambiare rapidamente. L’Inter adesso ha tre partite complicate: Fiorentina, Roma e Como. Sono gare che in Serie A si possono anche perdere. Detto questo, il Napoli non deve fare calcoli: deve pensare a vincerle tutte e poi tirare le somme alla fine".

La partita contro il Milan al Maradona potrebbe essere decisiva per il secondo posto?

"Assolutamente sì. Il Napoli deve vincere quella partita. Durante la stagione ha già perso troppi punti in gare come quelle con Parma, Torino o Udinese. Adesso non può più permettersi altri passi falsi. Il fatto di aver recuperato molti giocatori mi rende fiducioso per questo finale di campionato".