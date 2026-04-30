Podcast Novi: "Ho sempre pensato che per Conte restare a Napoli sia molto impegnativo"

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Errico Novi, giornalista, direttore de ‘Il Dubbio’, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Che partita ti aspetti contro il Como? “È una prova importante. La vittoria contro la Cremonese è stata convincente, ma non del tutto indicativa per il livello dell’avversario e per l’atteggiamento troppo aperto. Il Como è più solido e organizzato. Tuttavia, il Napoli sembra aver ritrovato forza mentale, e questo sarà decisivo. La qualità c’è: la differenza la farà la capacità di restare concentrati”.

Le voci sul futuro di Conte possono influenzare la squadra? “È possibile. L’incertezza sull’allenatore può incidere, soprattutto sui giocatori più importanti. L’auspicio è che il gruppo riesca a isolarsi da queste dinamiche e resti focalizzato sul campo”.

Secondo te, come finirà il rapporto tra De Laurentiis e Conte? “Ho sempre pensato che per Conte restare a Napoli sia molto impegnativo. Sa bene che qui non si vince facilmente e il livello di intensità richiesto è altissimo. Dopo anni così intensi, potrebbe essere tentato da una nuova esperienza. Tuttavia, c’è anche una questione economica: rinunciare a un ingaggio importante non è semplice. Andrà via solo se troverà un’alternativa valida, sia dal punto di vista tecnico che economico”.