Podcast Calciomercato Napoli, De Magistris: “Manna ha due priorità. Rinnovo Anguissa? Tutto fermo”

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Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Futuro Conte? Al momento tutto ruota attorno a un summit che ancora non c’è stato tra De Laurentiis e Conte. Il presidente aveva chiesto una decisione entro aprile, ma ad oggi il Napoli non si è mosso concretamente per altri allenatori. Questo significa che si sta ancora aspettando, probabilmente anche di blindare la qualificazione Champions. Solo dopo quell’incontro si valuteranno le alternative, tra cui Sarri e anche Italiano”.

Quindi la priorità è chiarire con Conte prima di ogni altra scelta?

“Assolutamente sì. De Laurentiis ha dato fiducia a Conte anche per la prossima stagione, almeno a parole, e ora attende una risposta. È tutto fermo finché non si arriva a quel confronto: solo lì si capirà se proseguire insieme o cambiare strada”.

C’è davvero la volontà di continuare insieme?

“Dipende dai programmi. Non so quanto Conte sia allettato da un progetto che dovrà affrontare un’estate complicata, con investimenti più contenuti rispetto al passato e tanti esuberi da gestire. Parliamo di giocatori importanti rientranti dai prestiti: situazioni che incidono anche sul mercato e sulla competitività della squadra”.

Il Napoli però si sta già muovendo sul mercato: conferma?

“Sì, il lavoro di base va avanti. I nomi per il centrocampo sono quelli: Rios, João Gomes e Atta. Sono profili giovani, sostenibili e in linea con le strategie del club. L’obiettivo è trovare un’alternativa o un erede di Anguissa. In generale, le priorità sono due: un esterno destro e un centrocampista. Il resto dipenderà dalle cessioni”.

Capitolo Lukaku: addio sempre più probabile?

“Direi sì. È l’ingaggio più pesante e il Napoli vuole abbassare i costi. La sua partenza rientra in questa logica. Anche perché verrà riscattato Hojlund, operazione che il club non ha mai messo in discussione”.

E per il ruolo di centravanti cosa può succedere?

“Dipende molto dall’allenatore. Se resta Conte, alcuni giocatori non verranno reintegrati per coerenza con il gruppo. Se invece cambia guida tecnica, lo scenario può cambiare completamente. Ad esempio, Lucca potrebbe essere rivalutato con un altro allenatore. Italiano, per esempio, lo avrebbe voluto al Bologna a tutti i costi a gennaio e dovesse arrivare lui potrebbe rivalutarlo".

Situazione Anguissa: rinnovo fermo?

“Sì, tutto bloccato. L’infortunio ha frenato la trattativa e oggi il Napoli ha qualche dubbio sulle cifre proposte mesi fa. Siamo in una fase di stand-by, ma con un solo anno di contratto davanti non è esclusa una cessione in estate se arriverà l’offerta giusta”.