Radio TN Forgione: "Ma quale sassaiola! Hanno trasformato un solo oggetto in guerra civile"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Sassaiola? Sassaiola è un termine totalmente improprio: è nata questa narrazione a cascata che è stata colta al balzo da giornalisti di sponda juventina. È stata amplificata questa situazione che deve essere riportata alla normalità delle cose.

Ci sono immagini del pullman che attraversa la folla all'esterno dello stadio, non c'è nessuna sassaiola: si vede qualche oggetto volare, non si sa se era di vetro o plastica. Le Forze dell'Ordine dicono che un oggetto ha colpito il pullman ma non risulta che abbia fatto danni particolari. Non si sa nemmeno se abbia scheggiato il pullman. Non voglio nemmeno minimizzare. Ma mi dispiace perché si dovrebbero raccontare le cose in maniera corretta, qui si parla di giornalisti che si rivolgono a una platea nazionale... se raccontano una cosa di questa entità senza verificarla, è chiaro che poi ne devono rispondere. Se la dici in questa maniera qui, ci sono i giornalisti-tifosi che hanno il diavolo in corpo, ragionano di pancia, prendono la notizia e la fanno diventare la guerra civile a Napoli".