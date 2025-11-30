Radio TN L'attesa è finita, domani parte Radio Tutto Napoli! In diretta dalle 8: tutti i dettagli

L'attesa è finita. Domani, dalle 8, partirà la programmazione di Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica tutta azzurra che vi terrà compagnia tutto il giorno, con ogni modalità di fruizione, con lo stile di TuttoNapoli: dalle ultim'ora e gli approfondimenti, con le firme che leggete da anni, ai talk con gli opinionisti più apprezzati fino a tutti gli eventi in tempo reale. Senso d'appartenenza come prima condizione, un'anima ancora più azzurra, ma con lo spirito critico di sempre per dare spazio ad ogni voce, senza risparmiare nessuno, con l'interazione posta come protagonista.

Oltre a leggerci, come fate da oltre 20 anni rendendoci leader dell'informazione sul calcio Napoli e tra i siti tematici più seguiti d'Italia, da domani potrete ascoltarci e avere anche l'opzione di guardarci. Radio TuttoNapoli sarà una visual-radio che potrete seguire tutto il giorno nella modalità che più preferite: da domani col nuovo sito Radiotuttonapoli.it in audio o in video, le nuove app dedicate per Iphone e Android che vi daranno l'opportunità di riascoltare il tutto anche in podcast o dall'app gratuita per tutte le Smart Tv. E presto vi comunicheremo ulteriori novità.

Nelle prossime ore scoprirete il nostro palinsesto e vi forniremo tutti i link per scaricare comodamente le nuove app ed intanto vi ribadiamo gli strumenti per diventare subito protagonisti in tutte le nostre produzioni: 349-4458615 è il numero a cui mandare messaggi Whatsapp testuali o vocali. 081-17974125 è invece il numero per le vostre telefonate in diretta. Salvate tutti i contatti per interagire con Radio Tutto Napoli. Domani aprono le porte della nuova casa dei tifosi azzurri. Intanto seguici sui nostri canali social per avere prima di tutti i link per le nuove app.

