Infortunio Gilmour, domani l'intervento: i motivi dietro la scelta e le novità sui tempi di recupero

Billy Gilmour sarà domani in sala operatoria a Londra per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo tormentano da settimane. Il centrocampista scozzese, fermo dalla sfida contro il Como, non riusciva più ad allenarsi con continuità e lo staff tecnico del Napoli, insieme al giocatore, ha deciso di procedere con l’intervento per mettere fine a un dolore diventato invalidante.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la scelta è stata condivisa con la società anche in ottica Mondiale: la Scozia è già qualificata e Gilmour non vuole correre rischi, soprattutto dopo essere stato costretto a saltare gli ultimi due impegni della nazionale, compreso quello decisivo contro la Danimarca che ha sancito il ritorno degli scozzesi in Coppa del Mondo dopo 28 anni.

A Londra, al fianco del giocatore, ci sarà anche il dottor Gennaro De Luca, membro dello staff medico azzurro, che seguirà da vicino l’operazione e le prime fasi della riabilitazione. Una volta completato l’intervento, Gilmour inizierà il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo a gennaio, quando Conte e il Napoli sperano di riaverlo pienamente a disposizione.