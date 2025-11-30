Divieto trasferta, ma a Roma è allerta massima! La Questura: "Ci saranno 10mila napoletani"

Cresce l’allerta a Roma in vista della sfida di stasera contro il Napoli, una partita che torna a far paura nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania sia ormai in vigore da anni. All’Olimpico sono attesi circa 10mila tifosi azzurri provenienti dal Lazio e dalle regioni vicine, un numero rilevante e difficile da individuare con precisione. Proprio per questo, durante il tavolo tecnico tenutosi in Prefettura, è stato deciso di rafforzare il piano di sicurezza.

Una delle misure principali riguarda la viabilità: resterà aperta la circolazione sul lungotevere Maresciallo Diaz, solitamente punto di ritrovo dei gruppi della Curva Sud giallorossa. Ma le maggiori attenzioni sono rivolte agli spazi interni dell’impianto. La presenza di migliaia di sostenitori del Napoli distribuiti tra settore ospiti e tribune aumenta infatti il rischio di scontri. Per prevenire incidenti, è stato disposto un incremento significativo del numero di steward e la disponibilità immediata di unità delle forze dell’ordine pronte a intervenire.

La rivalità tra le due tifoserie, tornata a crescere anche sui social, è da anni considerata una delle più delicate d’Italia. Il ricordo dell’omicidio di Ciro Esposito nel 2014 continua a pesare e, nonostante il divieto di trasferta reciproco, non sono mancati episodi gravi come gli scontri sull’A1 nel 2023. Anche per questo Roma-Napoli sarà sorvegliata speciale.