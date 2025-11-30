Quando Dybala fu a un passo dal Napoli: ecco perché nel 2022 la spuntò la Roma

vedi letture

Paulo Dybala in maglia azzurra non è mai diventata realtà, ma nel 2022 il Napoli andò davvero a un passo dal portare l’argentino al Maradona. A ricordarlo è il Corriere dello Sport, che questa mattina ricostruisce in dettaglio quella trattativa rimasta sospesa tra aspettative, incontri e suggestioni. L’entourage della Joya e il club di Aurelio De Laurentiis parlarono a lungo, accarezzando l’idea di regalare alla città un nuovo idolo sudamericano, un talento capace di accendere entusiasmo e fantasia.

La storia, però, prese un’altra piega. La Roma piombò sul giocatore con decisione, spinta anche dal corteggiamento personale di José Mourinho, che convinse Dybala ad abbracciare il progetto giallorosso. Da lì un triennio da protagonista nella Capitale, un rapporto forte con la tifoseria e un feeling mai venuto meno. Curiosamente, i numeri raccontano anche un altro dettaglio: il Napoli non è mai stato una delle vittime preferite di Dybala. In 21 incroci, l’argentino ha raccolto 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, segnando appena 4 gol, uno dei bottini più bassi della sua carriera contro una singola squadra. L’ultimo successo contro gli azzurri risale addirittura all’aprile 2021.