Radio TN L'ex Romito: "Troppi gol subiti? In difesa serve alchimia, se cambi sempre per assenze..."

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L'ex difensore azzurro Tommaso Romito è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG) o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Out anche Juan Jesus, difesa inedita Beukema-Buongiorno-Olivera:

"Ci saranno sicuramente delle difficoltà. Il reparto difensivo è un qualcosa per cui bisogna trovare l'organizzazione giusta, la sintonia e l'alchimia tra i compagni di squadra, non è facile. L'unità difensiva va oliata. Mi auguro che possano comunque fare una buona prestazione, ma non è facile. Tutto quello che viene lo dobbiamo prendere per buono. Su Beukema, penso che ogni giocatore viene preso dal Napoli con una certa cognizione: è un giocatore valido, però è normale che fa fatica all'inizio, con i meccanismi, con un calcio diverso, con un allenatore un po' particolare nel senso che fa allenare tanto. Chi conosce Conte sa che con lui si fatica tanto, è molto molto esigente".

Il Napoli ha subito 16 reti nelle ultime 9 partite: secondo te la difesa a 3 ha fatto bene o bisognerebbe pensare di tornare a 4?

"Quando si subiscono gol viene presa di mira la difesa, ma la fase difensiva si fa in 11. Deve esserci un'unità di intenti tra i reparti, le azioni bisogna andarle a vedere da dove partono, non solo il finale quando si arriva in area e si fa gol. Sicuramente bisogna migliorare il reparto difensivo, ma tutta la squadra deve dare una mano. Il discorso è a monte: i ragazzi hanno cambiato formazione non so quante volte per gli infortuni... il campionato del Napoli è più che dignitoso viste le grandi difficoltà. Magari le difficoltà sono arrivate per i vari allenamenti, perché Conte allena troppo, fa faticare troppo... però sfiderei qualsiasi allenatore a gestire tifosi, squadra e società in queste condizioni".

È vicino il rinnovo di contratto di Rrahmani:

"Penso che oggi come oggi, i giocatori che hanno sudato la maglia ed hanno dato tanto alla causa, devono essere premiati. Rrahmani si è sudato la maglia, è stato uno stakanovista nel suo ruolo, è stato un baluardo, ha diretto la difesa e con lui hanno giocato diversi giocatori che poi hanno preso il volo. Per me è giusto dare una base fondamentale: lui conosce la società, conosce la città, è un leader di reparto. È giusto dare una ricompensa".