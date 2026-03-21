Podcast Le pagelle di Caporale: "6,5 per quattro azzurri, McTominay meglio nel 2T"

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Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Cagliari-Napoli con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android)

"Milinkovic-Savic - 6, quasi inoperoso dal punto di vista delle parate, un paio di interventi di respinte su traversoni più o meno pericolosi. Gioco con i piedi non sempre preciso, ma a volte efficace. Impegni di ordinaria amministrazione, quindi il sei c’è tutto. Una partita dove non ha dovuto lavorare chissà come.

Beukema - 6, ho dato la sufficienza, continua a dare continuità di rendimento, sta giocando. Ancora un po’ indeciso in alcune circostanze, entra però nel gol del vantaggio del Napoli facendo la sponda aerea per la conclusione di Bongiorno finita sul palo e la correzione di McTominay sotto misura per la rete decisiva. Un giocatore che può crescere sotto questo punto di vista.

Bongiorno – 6,5, conferma di essere un uomo che nelle ultime settimane è diventato un perno importante nel pacchetto difensivo, sempre pronto a rintuzzare gli attacchi degli avversari. Contribuisce al primo gol. Difensore che dopo qualche alto e basso e problemi fisici è tornato a dare garanzie sotto l’aspetto difensivo.

Olivera – 5,5, un erroraccio nel primo tempo che però non ha avuto conseguenze. Ammonito, a volte indeciso e fuori tempo, sostituito nel finale con Juan Jesus. Non tutto è andato nel modo giusto.

Politano – 6,5, oggi gli è mancato il gol, ma ha dato apporto al gioco facendosi vedere sull’esterno, dialogando bene con i compagni, appoggiando in maniera positiva e propositiva l’azione.

Gutiérrez – 6,5, partita intelligente, controlla bene l’avversario da attenzionare. Un giovane emergente che fa delle scorribande sulla fascia, il suo grande passo è il punto di forza. Duttilità anche nel finale.

Lobotka – 5,5, serata complicata, rientro da un piccolo problema muscolare, tenuto sotto osservazione per non rischiare un infortunio serio.

Gilmour – 5,5, errori tecnici anche semplici, appoggi e controlli sbagliati, meglio nel secondo tempo ma comunque calato rispetto a precedenti prestazioni.

McTominay – 6,5, sigla il gol decisivo, secondo tempo migliore del primo, mediano che nella linea due contribuisce al gioco.

De Bruyne – 6,5, qualità in mezzo al campo, fuori dal coro, riesce a giocare palla quando serve, interprete positivo della partita.

Hojlund – 6, sufficiente, combattivo, prende falli con intelligenza, rimane in campo fino alla fine.

Allison – 6, sufficiente. Entra nel secondo tempo, prova la giocata, qualche volta ci riesce, qualche volta no, ma comunque contribuisce al miglioramento della costruzione complessiva del Napoli.

Juan Jesus – s.v., scampoli finali di partita, non ha potuto mettersi in evidenza.

Conte – 6, sufficienza. Squadra quadrata, gestione dei cambi comprensibile, squadra solida in difesa, porta alla sosta con la quarta vittoria consecutiva".