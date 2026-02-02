Podcast Sfogo Conte, Padovan: "Calcio sta morendo di bulimia, troppe partite spacciate per spettacolo"

Sul calendario e sulle parole di Antonio Conte

"Il sistema calcio potrebbe fare qualcosa: verificare la possibilità di un campionato a 18 squadre invece che a 20. Si giocherebbe meno e il livello tecnico sarebbe più alto. Oggi il campionato italiano è meno competitivo rispetto a Inghilterra e Spagna."

Sulle responsabilità dei presidenti

"Quando c’è da incassare, come nel caso della Supercoppa in Arabia, i presidenti sono disposti a tutto. Se allenatori e giocatori vengono pagati milioni, poi i presidenti si sentono in diritto di pretendere tutto. I padroni del vapore sono loro."

Sull’impossibilità di una riforma strutturale

"Ridurre le squadre sarebbe la vera soluzione, ma non accadrà mai: tutti vogliono partecipare alla divisione della torta. Il veto andrebbe superato con le maggioranze, ma non si troverà mai l’unanimità."

Sul numero eccessivo di partite

"Il calcio sta morendo di bulimia. Partite a tutte le ore, tutti i giorni, spacciate per spettacolo. Una volta la Supercoppa era una sola partita, oggi è diventata un torneo."

Sulla stagione del Napoli senza Champions

"Giocherà meno, ironia della sorte. Ora bisogna onorare lo scudetto sulla maglia: giocare sempre al massimo, raggiungere la quota Champions e onorare anche la Coppa Italia, che resta un trofeo importante."

Sugli infortuni del Napoli

"È un’annata eccezionalmente disgraziata. Con la rosa attuale il Napoli farebbe fatica persino a entrare in Conference League."

Su Di Lorenzo

"Distorsione di secondo grado vuol dire tanto e vuol dire poco. Probabilmente sono coinvolti i collaterali, resta da capire se c’è anche il menisco. In quel caso la prognosi si allunga."

Su De Bruyne e Lukaku

"Sono i due grandi rimpianti. De Bruyne è mancato nel momento chiave, Lukaku praticamente dall’inizio. De Bruyne è un giocatore che risolve le partite, una mancanza gravissima."

Su Anguissa

"È troppo importante per il centrocampo del Napoli per perderlo."