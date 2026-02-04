Podcast Marolda a sorpresa: "Da due anni aspetto questi due acquisti"

Lang ha dichiarato che la sua decisione di lasciare Napoli è legata a un rapporto difficile con Antonio Conte. Cosa pensi non abbia funzionato?

“Probabilmente la scarsa dedizione alla fase difensiva. Questo ha inciso nel rapporto con Conte. Però dico una cosa: quando prendi un giocatore che arriva da un altro Paese, devi avere anche pazienza. Deve adattarsi a un nuovo allenatore, a nuovi metodi, a un altro campionato, a un’altra vita. Ci sono stati grandi giocatori che al primo anno in Italia hanno fatto male e poi sono esplosi.”

Quindi forse si poteva aspettare di più?

“Sì. A me Lang non dispiaceva affatto. So che molti diranno che non capisco niente, ma io lo avevo visto giocare prima e credo che avesse delle qualità.”

Credi che Conte tenga conto delle differenze generazionali nella comunicazione con i giovani?

“No, non puoi avere la stessa comunicazione con tutti, questo è evidente. Però se vado a rileggere lo storico di Conte, non vedo tanti giovani lanciati e cresciuti sotto la sua guida. Da questo punto di vista c’è un deficit, sì. Ma non voglio demonizzare Conte: lui è abituato a lavorare con giocatori già pronti.”

Insigne ha detto di essere stato disposto a tornare a Napoli anche gratis. Tu lo avresti ripreso?

“No, i ritorni a me non piacciono molto. Lorenzo è stato un grande calciatore del Napoli, ma credo abbia fatto bene a non tornare. Immagina una partita sbagliata, un gol mancato: sarebbe stato massacrato. Sono più contento che sia andato a Pescara a cercarsi una seconda vita calcistica.”

Sul Napoli attuale: l’infortunio di Di Lorenzo. Serviva un sostituto?

“Io sono due anni che aspetto il sostituto di Di Lorenzo e anche quello di Anguissa, che non è arrivato nemmeno ora. Il Napoli ha fatto i suoi calcoli. Sono arrivati due giovani: uno è Allison, dal quale mi aspetto molto, forse anche troppo. È un’ala che punta l’avversario. Se lo fai giocare da ala, possiamo divertirci. Se gli chiedi di rincorrere per quaranta metri, dopo due partite ti saluta.”

Oggi allenamento congiunto col Giugliano: si parla di doppia punta oppure di un tridente leggero. Che ne pensi?

“Probabilmente vedremo un nuovo assetto tattico. A me piacerebbe già col Genoa vedere Osi al centro, Vergara da una parte e Allison dall’altra. Lukaku va benissimo, ma sarà pronto più avanti. Intanto servono estro e talento.”

In chiusura: Kevin De Bruyne. Può ancora dare una mano al Napoli?

“Sarò molto ruvido. Mi auguro che De Bruyne possa stare a Napoli giusto per il brindisi di fine stagione. Il quarto posto, non di più.”