“Radio Tutto Napoli”, ci siamo! Ecco come interagire con noi
Oggi alle 19:40Radio Tutto Napoli
Manca pochissimo! Ancora qualche giorno di attesa e partirà Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra che vi terrà compagnia tutto il giorno. Vi annunceremo nel dettaglio le tante modalità per seguirci, ovunque voi siate, ed intanto vi forniamo lo strumento per diventare protagonisti: 349-4458615 questo è il numero di Whatsapp per scriverci e mandarci messaggi vocali che caratterizzeranno tutte le nostre produzioni.

Salvate il contatto per interagire con Radio Tutto Napoli. La nuova casa dei tifosi azzurri sta arrivando.