Radio Tutto Napoli, prosegue la lunga programmazione: alle 15 scatta "Napoli Talk"
In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Antonio Gaito, Davide Baratto ed i nostri opinionisti.
Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Passionapoli", un'ora di grande passione e partecipazione a cura del gruppo capitanato da Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma oggi non finisce qui: dalle 20 spazio a "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, per vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone o Android
Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
