Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
TuttoNapoli.net
David Neres ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Lazio-Napoli di ieri pomeriggio. Di seguito il bollettino pubblicato dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale:
"David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
