Napoli stratosferico. E anche la Befana è salva

Massa riesce a tenere bene in mano una gara nervosa

Un Napoli fantastico, inizia l’anno con gol piede giusto e anche la Befana è salva. Un primo tempo straordinario. Un Napoli alto, bello, volitivo. Un Napoli che inizia forte e passa in vantaggio dopo aver sfiorato un paio di giocate. Il cross di Politano è un cioccolatino per Spinazzola che si coordina bene e batte Provedel. Il Vantaggio esalta il Napoli che inizia giocare in maniera dominante e sfiora in più occasioni il raddoppio. La Lazio non riesce a salire e il Napoli ha vita facile. Il raddoppio nasce da un calcio piazzato con Politano ancora che serve al centro e Rrahmani che di testa raddoppia. Il Napoli non si ferma e cerca di arrotondare ancora e Elmas ancora ben servito di testa la mette sulla traversa con Provedel battuto.

Il secondo tempo è sempre gestione per un Napoli straordinario. Gli azzurri gestiscono ma provano a ripartire forte. Con Hojlund il Napoli sfiora anche il terzo gol e anche con Elmas che di testa interviene su un bel cross di Mazzocchi. La Lazio è nervosa e la mette sulla rissa in più occasioni. Sarri cambia qualcosa e anche Conte poi arriva il rosso per Noslin e li si chiude la gara. Il nervosismo la fa da padrone e Massa espelle Marusic e Mazzocchi per una rissa sedata da Conte. La Lazio trova la traversa con Guendozi ma ormai il match è Il Napoli vince una partita non facile, scorbutica, maschia ma con uno strapotere impressionante sia per tiri che per mole di gioco.