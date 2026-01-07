Ultim'ora Scambi per Lucca, Rai: “Manna ha chiesto Ndoye! La Roma ha proposto Ferguson"

Nel corso dello ‘Speciale 90’ Minuto’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli: “Lucca ha chiesto tempo. Tramite il suo agente ha fatto sapere al Napoli che intende capire bene il suo futuro, non sembra entusiasta di andare in prestito.

La seconda notizia: c'è stato un colloquio con il Nottingham Forest, che ha chiamato Manna. In questo colloquio Manna ha chiesto al Nottingham Ndoye, ex Bologna, ‘Siete disposti a darlo se mettiamo dentro Lucca?’, No secco del Nottingham, quindi questo conferma che il Napoli, l'esterno, lo sta cercando, perché lo stesso Napoli si è informato anche su Chiesa e su Laurienté. Visto che il Napoli deve fare un mercato a saldo a zero, qualcuno deve andar via, l'indiziato numero uno resta Lang e restano sempre quei colloqui con i turchi del Galatasaray

Interessa Dovbyk, ma oggi a Lecce si è infortunato e la Roma ha proposto Ferguson. Ne capiremo di più nei prossimi giorni, però è ovvio che Dovbyk se resta fermo per un po' l'opzione Napoli svanisce subito già stasera”.