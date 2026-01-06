Ultim'ora Non solo il Benfica su Lucca, Sky: "Un club di Premier ha chiesto informazioni"

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sua una possibile cessione di Lorenzo Lucca: “Non c’è soltanto il Benfica, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca. Però bisognerà capire nelle prossime ore quanto il giocatore spinga per andare via, per cercare una nuova soluzione anche in prestito, e quanto invece voglia rimanere per cercare di convincere Conte fino almeno al termine della stagione”.

