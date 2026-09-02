Podcast Scotto: "Il Napoli voleva un centrocampista, è andato via Elmas e manca sostituto"

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "E' stato un mercato triste quello del Napoli. Triste e poco coraggioso. C'è tanto da dire. C'è anche stata sfortuna. Manna ha fatto di tutto per cercare di fare qualcosa e di accontentare Allegri ma la linea della società era chiara.

De Laurentiis già pubblicamente lo aveva detto. I paletti si sono intrecciati poi con gli infortuni di Buongiorno e Beukema. Più quello di Marianucci. Ma comunque sarebbe stato un mercato sottotono, l'idea era quella di prendere un giovane a destra, che poi è arrivato, Favasuli, unica operazione accettabile, e poi c'era anche l'idea di prendere un centrocampista visto che Elmas non è stato riscattato per fare posto a Lang. Ma quando hai in rosa giocatori inutili come Cajuste e Folorunsho, che addirittura rinnova nel 2024, allora gli errori poi cominciano a essere delle lame".