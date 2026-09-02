Podcast Turci: "Mi aspettavo altro dal mercato del Napoli e qualche giocatore diverso"

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Tommaso Turci, bordocampista e giornalista Dazn, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Qual è la tua valutazione complessiva rispetto al mercato del Napoli e, secondo te, alla luce delle operazioni in entrata e in uscita, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è più o meno competitiva rispetto a quella che Antonio Conte aveva ai nastri di partenza della stagione scorsa?

"Devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista del mercato, mi aspettavo qualche giocatore diverso, sicuramente qualche acquisto in più anche per andare a coprire quella che sarà una stagione molto, molto complessa dal punto di vista della gestione delle energie e delle risorse, a maggior ragione adesso, poiché non ci sarà per più di un mese Scott McTominay, diventa anche complesso andare nelle partite ravvicinate a sostituire un valore così importante per il Napoli. Dopodiché la squadra resta una squadra, secondo me, di gran livello, una squadra forte, questo bisogna dirlo, che deve crescere, deve crescere da tutti i punti di vista, deve crescere di condizione, deve crescere di intensità, anche se vogliamo, un po' di consapevolezza rispetto a quelle che sono le richieste dell'allenatore. Quindi il valore del Napoli per me è un valore ancora alto, dal mercato qualcosina in più ci aspettavamo."

La Roma secondo te ci crede davvero quest'anno nel poter lottare per quello che è sicuramente un obiettivo importante come lo Scudetto?

"Allora, come dico sempre, calcio d'estate, quindi un po' presto per, diciamo così, valutazioni affrettate o sentenze, dato che ci sono tanti fattori che possono passare in secondo piano, come la condizione dei giocatori, il mercato aperto, squadre che magari sono più avanti rispetto ad altre da tutti i punti di vista. La Roma dalla sua ha una grande forza, una grande qualità, che è quella di aver dato continuità al lavoro della passata stagione, inserendo dei giocatori comunque molto, molto forti, che è Rodrigo Mora, un giocatore straordinario, perché Rios è un giocatore molto importante, perché sono arrivati, come diceva Gasperini, all'interno di un contesto già forte dei capitani, perché De Roon, comunque, regalato dall'Atalanta, è un giocatore che è ancora integro e può comunque, nei momenti difficili, dare qualcosa, per non parlare di Castro, che è un ragazzo di grande prospettiva. Però la cosa che mi ha impressionato lunedì da bordo campo è sicuramente la velocità con cui viaggia il pallone, il grande ritmo e il dichiarare da parte di tutti i protagonisti, tutti quelli che giocano, quelli che partono dall'inizio e subentrano, sanno benissimo quello che devono fare. È un contesto di grande fiducia, di grande armonia e, come sottolinea Gasperini, molti si sono anche sacrificati per restare alla Roma. Questo credo che sia sinonimo di squadra, sinonimo di gruppo unito e quando il gruppo è unito si va molto lontano. Da qua a dire che è l'anti-Inter è ancora presto, però è una squadra sicuramente con un'ossatura strepitosa, si è un po' anche atalantizzata."

Inter-Napoli, esito scontato o secondo te il Napoli ha le carte per potersi giocare la partita?

"Per me se la può giocare, anche per l'Inter oggi è veramente qualcosa di straordinario, anche la partita di Cagliari, ho avuto veramente una miriade di occasioni senza andare a sfruttarle, che ha fatto capire la superiorità in generale di questa squadra nei confronti soprattutto delle piccole del nostro campionato. Dopodiché ci ricordiamo anche la partita di coraggio che aveva fatto il Napoli nella passata stagione a San Siro, l'esperienza per portare a casa dei punti, ma anche le qualità, la squadra di Allegri ce le ha. È chiaro che oggi tutti abbiamo negli occhi un po' la partita del Maradona contro il Como, ci viene difficile pensare che si possano fare tre punti, però i giocatori forti il Napoli ce li ha per andare ad azzannare questa partita e per farci divertire."