Podcast Semplici sull'alternanza tra i pali: "Portiere è ruolo diverso dagli altri"

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Il Napoli arriva da tre vittorie consecutive tutte con un solo gol di scarto. Quanto è difficile vincere così e cosa dice questo della squadra?

“Il Napoli è una squadra di valore e sta recuperando calciatori importanti. Vincere anche con un solo gol di scarto è un segnale positivo: indica forza mentale e solidità. Non prendere gol è un aspetto determinante per il prosieguo e per il finale di stagione.”

Che partita si aspetta contro il Cagliari, considerando anche l’ambiente sempre molto caldo?

“Mi aspetto un Cagliari motivato, soprattutto in casa dove riesce a ottenere risultati importanti. È una squadra che alterna momenti di calo, ma ha comunque un buon margine di punti. Il Napoli dovrà affrontare la gara con grande rispetto e attenzione, perché ci sono giocatori che possono metterlo in difficoltà. Inoltre l’ambiente è particolare, con una tifoseria molto coinvolta.”

Il Napoli sta soffrendo sulle palle inattive. Da allenatore, come si spiega questa difficoltà?

“Serve lavorare con attenzione in allenamento, ma durante una stagione può capitare, anche per l’assenza di alcuni interpreti. Il Napoli ha comunque esperienza e conoscenze per risolvere queste situazioni. È fondamentale mantenere concentrazione e rispetto per l’avversario.”

Conte ha scelto spesso Milinkovic-Savic rispetto a Meret. Se lo aspettava?

“Ho allenato entrambi e li considero portieri molto validi. Meret era un predestinato già ai tempi della SPAL, mentre Milinkovic-Savic ha avuto una crescita importante. Sono diversi: uno è più bravo con i piedi, l’altro più istintivo tra i pali. Conte li vede ogni giorno e fa le sue scelte anche in base alla condizione.”

Milinkovic-Savic ha mostrato grande potenza sui rigori. Era già così?

“Sì, si dilettava già in allenamento a calciare. È sempre stato molto bravo anche sotto questo aspetto.”

La concorrenza tra portieri è un valore o può diventare un limite?

“È un ruolo diverso dagli altri. In una grande squadra servono due ottimi portieri. Alcuni allenatori scelgono un titolare fisso, altri alternano. Dipende anche dal carattere dei giocatori: c’è chi rende meglio con la concorrenza e chi invece ha bisogno di continuità.”