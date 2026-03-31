Podcast Taibi: "Non ho dubbi sul miglior portiere della Serie A"

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Massimo Taibi, ex portiere, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Caso Lukaku? Bisogna essere dentro per capire davvero cosa è successo. Se un calciatore non rispetta le indicazioni della società, è giusto intervenire. Io userei la diplomazia, ma farei comunque qualcosa per mantenere ordine nello spogliatoio ed evitare precedenti".

Da ex portiere: come giudica l’alternanza tra i pali?

"Il calcio è cambiato, oggi si parla di dualismo, ma a me questa soluzione non convince. Finché ci sono tante competizioni può avere senso, ma un’alternanza continua secondo me non paga. Il portiere ha bisogno di continuità, altrimenti perde ritmo e sicurezza".

Quali sono pro e contro di questa gestione?

"I pro sono avere due portieri pronti e competitivi. I contro, però, sono evidenti: manca regolarità nelle prestazioni. Il secondo portiere, vecchio stampo, era uno dei ruoli più difficili proprio perché dovevi farti trovare pronto dopo settimane senza giocare".

Che tipo di portiere è Milinkovic-Savic?

"È un portiere imponente, un gigante. Molto reattivo nonostante la stazza, trasmette grande presenza agli avversari. Inoltre è bravo con i piedi, qualità fondamentale nel calcio moderno. Questa è una delle ragioni per cui viene preferito".

E su Meret?

"Io sono sempre stato un estimatore di Meret. Ha vinto due Scudetti da protagonista: non li vinci se non sei un portiere forte. È stato spesso criticato ingiustamente, ma ha sempre risposto sul campo. Per me resta più forte".

Quindi scelta giusta quella di Conte?

"Le scelte dell’allenatore non si discutono: Antonio Conte vede i giocatori ogni giorno. Probabilmente Milinkovic-Savic è più funzionale al suo gioco. Ma Meret meriterebbe continuità: se fossi in lui, valuterei anche un’altra esperienza da protagonista".

Infine, il miglior portiere della Serie A oggi?

"Marco Carnesecchi. Sta facendo qualcosa di straordinario. Mi piace molto anche Mike Maignan, ma scelgo Carnesecchi".