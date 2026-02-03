Radio TN Tmw, Ceccarini: "Andrà ridefinita linea mercato: Lucca ceduto, ma l'ha voluto Conte!"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Ci sono stati tanti infortuni e sono usciti giocatori di un certo livello: penso a De Bruyne, Lukaku, Neres, Anguissa... L'unico rammarico probablimente è la partita di Copenhagen, lì ti potevi giocare veramente la qualificazione. Mercato estivo è evidente che tante cose non hanno funzionato, ci sono stati giocatori comprati e ceduti come Noa Lang e Lucca, o Beukema che gioca poco. Ora, non so se tutta la linea del mercato sia stata condivisa al 100%, ma Lucca l'ha voluto Conte, ed è vero che voleva Ndoye ma Lang non è così inferiore. In questo mercato il Napoli ha visto che doveva prendere un giocatore offensivo ed è diventato Giovane, il Napoli l'ha pagato tanto e non sarà semplice per lui con Hojlund e Lukaku.

È altrettanto vero che questo è un acquisto in prospettiva che io avrei fatto. Poi vediamo se Alisson Santos può dare una mano in più. Io capisco quando Conte si sfoga dopo l'infortunio di Di Lorenzo, che si gioca ogni tre giorni, ma questo è un discorso che hanno fatto tanti altri allenatori. Però questi infortuni sono troppi, io non so se i carichi di lavoro e lo stress agonistico abbiano portato forse ad aumentare questa situazione. Chiaramente bisognerebbe essere dentro, dare un giudizio dall'esterno sarebbe superficiale. Però è evidente che questa squadra qualcosa in più poteva fare, ai nastri di partenza era al pari dell'Inter, ora non lo è più e fa quello che può, ma negli ultimi due anni ha vinto tre Scudetti e credo che per il Napoli questa sia una cosa eccezionale. Quest'anno è un anno di sofferenza tra virgolette, perché per me se il Napoli fa il Napoli arriva tranquillo in Champions League, ma non si può sempre vincere. L'unica cosa è fare un punto della situazione in estate, capire se Conte è convinto al 110% di continuare, e poi capire una linea sul mercato che però non porti a fare investimenti che poi non vengono sfruttati, perché l'allenatore cambia idea. Questo è un dato di fatto: De Laurentiis i soldi li ha investiti. ".