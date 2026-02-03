Caiazza: "Ecco perché Conte quando parla dà fastidio, specie a Inter e Juve"

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, nel suo corsivo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano si è soffermato sulle polemiche avanzate da Antonio Conte, uno che "sa chi e dove andare a colpire", si legge nel titolo. Di seguito uno stralcio: "C’è un momento, dopo certe vittorie, in cui Antonio Conte non si limita a sorridere. Parla. E quando parla, spesso dà fastidio. È successo anche dopo il successo sulla Fiorentina, una partita vinta ma soprattutto usata come grimaldello per ribadire concetti che bruciano a chi, in passato, lo ha amato visceralmente – Juventus e Inter – e oggi fatica persino a nominarlo. Colpa sua, dicono. Colpa di essere riuscito a vincere lo scudetto con il Napoli.

Conte non ha girato intorno al problema. Ha puntato il dito, prima di tutto, contro chi ha pensato bene di costruire un calendario semplicemente suicida: nove partite nel solo mese di gennaio. Una follia. Il conto, come sempre, lo pagano i muscoli dei calciatori. Gli infortuni non sono una casualità ma una conseguenza. E l’ultimo è quello di Di Lorenzo. La stagione sembrava finita per il capitano e, invece, dovrà stare fermo al massimo un mese e mezzo.

Per non farsi mancare niente c’è il capitolo surreale del mercato. Il blocco imposto a una società come il Napoli, che ha i conti in ordine, 220 milioni di euro in cassa e una gestione riconosciuta come virtuosa anche fuori dai confini italiani. Un regolamento assurdo, miope, che ha impedito al club di De Laurentiis di intervenire nella sessione invernale di riparazione. Conte lo sa, eccome se lo sa, dove colpire. E soprattutto chi colpire".