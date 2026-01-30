Podcast Tramezzani: “Fallimento Champions! Ma con tutti disponibili il Napoli sarebbe passato”

vedi letture

Il tecnico, ed ex calciatore Paolo Tramezzani, è intervenuto a Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Mister, che giudizio dà sull’eliminazione del Napoli in Europa?

"È stato un grande fallimento, non tanto per la singola gara contro il Chelsea, ma perché rappresenta l’epilogo di un percorso europeo non degno del Napoli. Otto punti in otto partite sono oggettivamente troppo pochi. Il valore reale della squadra non è quello visto nell’ultimo periodo".

Quanto hanno inciso le assenze?

"In maniera decisiva. Il Napoli non ha mai potuto schierare con continuità i giocatori migliori. Con tutti disponibili sono convinto che avrebbe superato il turno e giocato un’altra Champions League. La differenza la fanno i giocatori forti, e in questo momento ne mancano troppi per essere competitivi".

Che partita è stata contro il Chelsea?

"Per un’ora il Napoli ha fatto quello che poteva, era anche in vantaggio dopo aver rimontato il gol iniziale. Non rimprovero nulla alla squadra sotto il profilo dell’impegno, della serietà e della dedizione, come già visto anche a Torino contro la Juventus. I limiti emergono quando affronti squadre di pari o superiore livello qualitativo".

Dove si poteva fare meglio?

"Nel non possesso palla, accorciando prima sugli esterni, creando più densità centrale ed essendo più coperti. Anche la difesa dell’area poteva essere gestita meglio, così come alcune situazioni preventive, conoscendo il tipo di calcio del Chelsea".

Cosa cambia ora con una sola partita a settimana?

"Cambia molto. Ci sarà più tempo per recuperare fisicamente e mentalmente, e magari anche qualche giocatore. Questo può diventare fondamentale. Inoltre ci si può concentrare sul campionato, provando a recuperare posizioni e punti".

Con l’Inter avanti di nove punti, è ancora possibile?

"Vincere il campionato sarà difficilissimo, non solo per il Napoli. L’Inter è molto forte. Però il Napoli ha tutto per chiudere bene la stagione e prepararsi al meglio per l’anno prossimo".

C’è qualcosa da salvare dalla gara?

"Sì, sicuramente il gol di Vergara. Ha 23 anni, non è più un ragazzino. È un bellissimo segnale per il nostro calcio. Non solo il gol, ma la prestazione: ha mostrato qualità importanti. Questo è il suo momento e Conte può davvero aiutarlo a crescere".