Benitez: "Scudetto? Faccio il tifo per il Napoli, ma l'Inter è la più forte! Sulla Champions…”

Rafa Benitez, tecnico del Panathinaikos, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League pareggiata 1-1 con la Roma: "Gasperini è un bravo allenatore, per noi era molto difficile: avevamo solo 11 giocatori della prima squadra. La Roma è una squadra fortissima, non è stato facile: abbiamo avuto un po' di fortuna sul gol fatto e poi un po' di sfortuna su quello subito".

Chi lo vince il campionato?

"Mi piacerebbe il Napoli, però non so se sarà facile. Ho sempre detto che l'Inter è la squadra con la rosa più forte".

Sorpreso dall'eliminazione?

"Credo che abbia fatto un bel percorso lo scorso anno, non è facile restare a questo livello. La squadra è forte, può lottare per il campionato ma la Champions è diversa, se si fa qualche errore si paga".