Sindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."

"La Coppa America è uno degli eventi globali più importanti al mondo. Ne abbiamo avuto conferma questa mattina con la presenza dei team che parteciperanno. È un’occasione unica per la città. Le stime parlano di una ricaduta che supera il miliardo di euro, grazie all’arrivo di turisti, sponsor e aziende interessate a questo grande evento. Avrà un impatto importante perché creerà opportunità, lavoro, benefici per il commercio, la ristorazione, l’accoglienza e per tutto il settore della nautica, dove lavorano migliaia di persone. È un grande sforzo che stiamo facendo e mi auguro che tutta la città lavori in modo compatto su questo progetto. Siamo davanti agli occhi del mondo: hanno avuto fiducia in Napoli. Sono convinto che faremo una bella figura, perché Napoli e i napoletani sanno cogliere le occasioni, come abbiamo già dimostrato tante volte".

"Edizione 2029? Tutto dipende da come riuscirà la prima edizione. Se faremo bene, avremo chance significative per una replica nel 2029, che significherebbe raddoppiare opportunità, lavoro e crescita per i nostri imprenditori. Ricordo che Napoli è la seconda città italiana per spesa dei turisti nei negozi: immaginiamo cosa può significare per il commercio l’arrivo di tante persone da fuori. Dobbiamo impegnarci a fare alla grande il 2027. Se andrà bene, potremo candidarci anche per il 2029, considerando che si possono fare al massimo due edizioni".

"Euro 2032? Ne ho parlato con il presidente della Regione e siamo d’accordo che la proposta della Campania deve essere Napoli. Non ci può essere un’altra sede. Presenteremo la candidatura insieme, Comune e Regione, e ci auguriamo di farlo anche con la società. Le risorse dovrebbero arrivare dalla Regione e puntiamo a una proposta competitiva. Poi la valutazione spetterà al Governo e alla UEFA, ma faremo di tutto per farci trovare pronti entro giugno con una proposta concreta".

"Adl? Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle. Nuovo stadio? Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno".

"Cittadinanza onoraria per Adl? Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia".