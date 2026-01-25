Game over, ma manca un rigore netto

Arbitraggio osceno

Sconfitta pesante che cambia le priorità del Napoli in una serata dove pesa un rigore netto non dato da Mariani per un fallo netto di Bremer. Un primo tempo da dimenticare, per tanti episodi. Il Napoli è in affanno e si vede. La Juve parte forte e dal lato di Gutierrez spinge e rischia di far male subito. Thuram prende il palo a Meret battuto. Ci prova Vergara ma Di Gregorio para. La Juve attacca ancora il Napoli subisce e il gol arriva con una serie di sfortunati rimpalli. Locatelli serve David che supera facilmente Spinazzola e insacca. La Juventus potrebbe raddoppiare, Concecao in area tutto solo supera Meret ma Buongiorno sulla linea salva. Il Napoli nel finale prende il pallino del gioco e ci prova anche in un paio di occasioni poi incredibilmente Hojlund e Vergara vengono atterrati in area. Mariani, veramente mediocre la sua direzione, non sente neanche il Var e decide che è tutto regolare.

Nella ripresa il Napoli spinge forte ma non riesce mai ad essere realmente pericoloso. La Juve contiene e riparte ma il Napoli con un ottimo Juan Jesus non subisce le giocate dei bianconeri. Conte mette Giovane e Buekema per trovare nuove soluzioni ma incredibilmente Juan Jesu regala il raddoppio alla Juve. Troppo facile per Miretti servire Yildiz che supera Meret. La Juve poi dilaga in maniera immeritata con Kostic che da fuori area supera Meret ancora. Game over! Il Napoli molla il treno di testa e ora deve guardarsi dietro e difendere la posizione Champions.